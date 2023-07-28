Краще за будь-який відбілювач: Як повернути білим шкарпеткам ідеальну чистоту

Щоб вибілити шкарпетки і позбутися стійких плям, які залишаються після кількох прань, можна скористатися звичайним і ефективним засобом домашнього вжитку – кристалами соди.

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Цей простий лайфхак допоможе вашим шкарпеткам повернутися до чистоти без необхідності витрачати гроші на відбілювачі. Про це пише видання Mirror.

Щоб відбілити шкарпетки, просто додайте столову ложку кристалів соди до вашого звичайного мийного засобу під час прання. Такий спосіб забезпечить ефективне прання шкарпеток від будь-яких плям і розводів, і вони блищатимуть від чистоти.

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Якщо плями на шкарпетках дуже стійкі, можна застосувати кристали соди для попереднього замочування. Просто приготуйте розчин із кристалів соди та теплої води і замочіть у ньому шкарпетки на годину. Після цього просто періть їх звичайним способом, і ви побачите, як вони повертаються до своєї первинної чистоти.

Використання кристалів соди для відбілювання шкарпеток – це простий і доступний спосіб, який допоможе зберегти ваші шкарпетки чистими та свіжими без особливих зусиль. Застосовуйте цей лайфхак і насолоджуйтесь бездоганними шкарпетками протягом усього їхнього терміну служби.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити білі шкарпетки.

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