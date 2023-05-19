Найкраще смакує зі сметаною: рецепт сочевичного крем-супу

Суп з сочевиці дуже корисний та легкий, має пікантний смак. Чудово підійде людям, які дотримуються дієти.

Інгредієнти:

червона сочевиця - 300 г

морква - 150 г

ріпчаста цибуля - 150 г

часник - 4 зубчики

томатна паста - 1,5 ст. л.

мелена зіра (кумін) - 1,5 ч. л.

мелена солодка паприка - 1 ч. л.

чорний мелений перець - 1 / 4 ч. л.

олія соняшникова рафінована і / чи оливкова - 4 ст. л.

овочевий бульйон чи вода - 800 мл

сіль, лимонний сік - за смаком

зелень петрушки, сметана (при подачі) - за бажанням

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Спосіб приготування;

1. Цибулю поріжте кубиками, моркву натріть, часник подрібніть.

2. У розігріту каструлю з олією викладіть цибулю та часник. Смажте 6 хвилин.

3. Додайте томатну пасту, паприку, зіру та перець. Смажте 1 хвилину.

4. Додайте воду чи бульйон.

5. Додайте сочевицю та моркву. Посоліть. Після закипання варіть ще півгодини.

6. Погружним боендером подрібніть суп до стану пюре.

7. Подавайте зі сметаною.

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