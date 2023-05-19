Лучше всего есть со сметаной: рецепт чечевичного крем-супа

Суп из чечевицы очень полезен и легок, имеет пикантный вкус. Прекрасно подойдет людям, придерживающимся диеты.

Ингредиенты:

красная чечевица – 300 г

морковь – 150 г

репчатый лук – 150 г

чеснок - 4 зубчика

томатная паста - 1,5 ст. л.

молотая зира (кумин) – 1,5 ч. л.

молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

черный молотый перец – 1/4 ч. л.

масло подсолнечное рафинированное и/или оливковое – 4 ст. л.

овощной бульон или вода – 800 мл

соль, лимонный сок – по вкусу

зелень петрушки, сметана (при подаче) – по желанию

Читайте также: Рецепт традиционного супа: секреты приготовления из Грузии

Видео дня

Способ приготовления;

1. Лук порежьте кубиками, морковь натрите, чеснок измельчите.

2. В разогретую кастрюлю с маслом выложите лук и чеснок. Жарьте 6 минут.

3. Добавьте томатную пасту, паприку, зиру и перец. Жарьте 1 минуту.

4. Добавьте воду или бульон.

5. Добавьте чечевицу и морковь. Посолите. После закипания варите еще полчаса.

6. Погружным боендером измельчите суп до состояния пюре.

7. Подавайте со сметаной.

Рекомендуем также обратить внимание на секреты приготовления прозрачного бульона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !