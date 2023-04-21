Как в ресторане: секреты приготовления прозрачного бульона

Бульон – лучшее блюдо при простуде и не только. Он прекрасно согревает и не отягощает желудок. Правильно сваренный бульон должен быть прозрачным, но не все знают, как сделать его таким. UaPortal собрал действенные советы по приготовлению прозрачного бульона.

Варите бульон только из мяса комнатной с температуры: тогда не будет накипи, которая сделает его мутным; Перед отправкой в воду мясо необходимо тщательно промыть и класть в холодную воду, добавляя специи и овощи (лук, морковь и другие по вкусу). Варите бульон минимум час на среднем огне.

Если вы соблюдали все советы, а бульон все – равно получился мутный, возможно в мясе было много белка или бульон перекипел.

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Как спасти мутный бульон:

Бросьте в бульон несколько кубиков льда; Если лед не помог, попробуйте другой метод: охладите бульон до 60–70 °C, влейте в него белок, доведите до кипения и процедите через неплотную ткань; Мутный бульон также могут очистить несколько кусков нарезанного помидора, кроме того, они придадут пикантный привкус и оригинальный цвет.

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