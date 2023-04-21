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Как в ресторане: секреты приготовления прозрачного бульона

Цихоцкая Мария

Как в ресторане: секреты приготовления прозрачного бульона

Бульон – лучшее блюдо при простуде и не только. Он прекрасно согревает и не отягощает желудок. Правильно сваренный бульон должен быть прозрачным, но не все знают, как сделать его таким. UaPortal собрал действенные советы по приготовлению прозрачного бульона.

  1. Варите бульон только из мяса комнатной с температуры: тогда не будет накипи, которая сделает его мутным;
  2. Перед отправкой в воду мясо необходимо тщательно промыть и класть в холодную воду, добавляя специи и овощи (лук, морковь и другие по вкусу).
  3. Варите бульон минимум час на среднем огне.

Если вы соблюдали все советы, а бульон все – равно получился мутный, возможно в мясе было много белка или бульон перекипел.

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Как спасти мутный бульон:

  1. Бросьте в бульон несколько кубиков льда;
  2. Если лед не помог, попробуйте другой метод: охладите бульон до 60–70 °C, влейте в него белок, доведите до кипения и процедите через неплотную ткань;
  3. Мутный бульон также могут очистить несколько кусков нарезанного помидора, кроме того, они придадут пикантный привкус и оригинальный цвет.

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