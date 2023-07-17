Найкращі методи боротьби з пиловими кліщами у вашому будинку: назавжди забудете про прикру проблему

Алергія на пилових кліщів, безумовно, є найпоширенішою і найбільш важко піддається лікуванню. Однак ідеальним середовищем для цих комах залишається запилене, вологе приміщення, яке погано провітрюється.

На щастя, існують різні поради, які допоможуть упоратися з проблемою та зберегти здоров'я. Якщо ваші діти страждають на астму або алергію, ці домашні способи вам дуже знадобляться. Про це повідомляє Sante Plus.

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Хоча пилові кліщі невидимі неозброєним оком і їх важко виявити, вони можуть завдати шкоди вашій шкірі. Існують тисячі різних видів кліщів, але всі вони кусають і кровососні. ‌За загальним визнанням, симптоми укусів різняться, але зазвичай укуси виявляються свербінням та укусами. Інші симптоми можуть включати червоні плями та ураження шкіри. Крім того, ці темні волохаті комахи також можуть викликати зростання плісняви та викликати різні респіраторні захворювання.

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Пилові кліщі є основним джерелом алергії в будинку. Тому важливо регулярно прибирати вітальню, добре прати постільну білизну, витирати пил з килимів і, перш за все, якнайкраще провітрювати інтер'єр, відкриваючи вікна якомога частіше. І щоб допомогти вам, деякі несподівані хитрощі можуть навіть убити їх або рішуче відігнати.

Ось два домашні засоби, які обов'язково потрібно спробувати:

1. Цибуля – простий і природний спосіб швидко позбутися пилових кліщів. Вам просто потрібно розмістити цибулину на балконі, адже вона має сильний неприємний запах, який ці кліщі не переносять. Вона діятиме як справжній репелент, оскільки запах буде поширюватися повітрям і відлякуватиме всіх шкідників. Таким чином, завдяки цій приправі ви зможете запобігти розмноженню пилових кліщів усередині будинку.

Візьміть цибулину, розріжте її навпіл та розкладіть шматочки на видному місці на балконі. Важливо вибрати місце, що добре проглядається, і переконатися, що воно не закрите іншими об'єктами. Змінюйте цибулю кожні 2-3 дні, щоб її запах завжди був якомога більш відлякуючим.

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2. З харчовою содою та ефірною олією чайного дерева.

Ще один ефективний варіант: змішайте 1 склянку харчової соди (150 г) із 10 краплями ефірної олії чайного дерева. Це актуальний метод боротьби з пиловими кліщами, які розмножуються в матрацах та подушках. Фактично властивості цих речовин змінюють середовище, необхідне цим мікроорганізмам для розмноження, і, крім того, вони нейтралізують неприємні запахи, створювані вологістю.

У ємності добре змішайте харчову соду з ефірною олією чайного дерева.

Потім розпиліть розчин на предмети, які ви хочете очистити (наприклад, на матрац та постільна білизна).

Залиште на годину.

Потім зітріть розчин щіткою та видаліть надлишки ручним пилососом.

Проводьте таку дезінфекцію не рідше одного разу на місяць.

Як дізнатися, чи завелися пилові кліщі у вашому ліжку?

Ось кілька індикаторів, щоб дізнатися, чи є пилові кліщі у вашому ліжку:

Сверблячка: якщо ви раптом відчуєте сильну сверблячку в будь-якій частині тіла і помітите, що вона не проходить, то це, ймовірно, пов'язане з кліщами.

Кашель: якщо ви спокійно лежите на своєму ліжку і раптом без причини починаєте кашляти, це теж ознака їхньої присутності.

якщо ви спокійно лежите на своєму ліжку і раптом без причини починаєте кашляти, це теж ознака їхньої присутності. Алергії: якщо ви страждаєте на алергію і у вас є пилові кліщі, вас мучитимуть чхання і свербіж у носі. Їх потрібно усувати швидко, інакше ваші симптоми лише посиляться.

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Як вигнати пилових кліщів з подушок та матраців?

Потрібна вентиляція. Найкраще провітрювати кімнату відразу після пробудження вранці, оскільки постільні кліщі не люблять холодної температури. Бажано навіть провітрювати подушку та ковдру на балконі чи терасі.

Покладіть подушки у морозилку. Трюк видається незвичайним, але він перевірений. Щоб убити всіх кліщів, вам підійдуть дуже низькі або дуже високі температури. Для початку покладіть подушку в морозилку на 24 години. Потім виперіть в машині при температурі 60°C, щоб позбутися стійких пилових кліщів.

Перевертання матраца – дуже популярний метод. Тому, коли ви змінюєте постільну білизну, рекомендується перевернути матрац, щоб забезпечити кращу вентиляцію та запобігти розмноженню пилових кліщів у ліжку. Також переконайтеся, що повітря може правильно потрапляти до матраца знизу. Тобто слід уникати торкання підлоги, а розміщувати його на гратчастій рамі.

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