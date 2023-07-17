Лучшие методы борьбы с пылевыми клещами в вашем доме: навсегда забудете о досадной проблеме

Аллергия на пылевых клещей, безусловно, наиболее распространена и наиболее трудно поддается лечению. Однако идеальной средой для этих насекомых остается запыленное, влажное, плохо проветриваемое помещение.

К счастью, существуют разные советы, которые помогут справиться с проблемой и сохранить здоровье. Если ваши дети страдают астмой или аллергией, эти домашние способы вам очень пригодятся. Об этом сообщает Sante Plus.

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Хотя пылевые клещи невидимы невооруженным глазом и их трудно обнаружить, они могут причинить вред вашей коже. Есть тысячи разных видов клещей, но все они кусают и кровососны. ‌По общему признанию, симптомы укусов различаются, но обычно укусы оказываются зудом и укусами. Другие симптомы могут включать красные пятна и поражение кожи. Кроме того, эти темные волосатые насекомые также могут вызвать рост плесени и вызывать разные респираторные заболевания.

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Пылевые клещи являются основным источником аллергии в доме. Поэтому важно регулярно убирать гостиную, хорошо стирать постельное белье, вытирать пыль с ковров и, прежде всего, лучше проветривать интерьер, открывая окна как можно чаще. И чтобы помочь вам, некоторые неожиданные уловки могут даже убить их или решительно отогнать.

Вот два домашних средства, которые обязательно нужно попробовать:

1. Лук – простой и естественный способ быстро избавиться от пылевых клещей. Вам просто нужно разместить луковицу на балконе, ведь у нее сильный неприятный запах, который эти клещи не переносят. Она будет действовать как настоящий репеллент, поскольку запах будет распространяться по воздуху и отпугнуть всех вредителей. Таким образом, благодаря этой приправе вы сможете предотвратить размножение пылевых клещей внутри дома.

Возьмите луковицу, разрежьте ее пополам и разложите кусочки на видном месте на балконе. Важно выбрать хорошо просматриваемое место и убедиться, что оно не закрыто другими объектами. Меняйте лук каждые 2-3 дня, чтобы его запах всегда был как можно более отпугивающим.

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2. С пищевой содой и эфирным маслом чайного дерева.

Еще один эффективный вариант: смешайте 1 стакан пищевой соды (150 г) с 10 каплями эфирного масла чайного дерева. Это актуальный метод борьбы с пылевыми клещами, размножающимися в матрасах и подушках. Фактически свойства этих веществ изменяют среду, необходимую этим микроорганизмам для размножения, и, кроме того, они нейтрализуют неприятные запахи, создаваемые влажностью.

В емкости хорошо смешайте пищевую соду с эфирным маслом чайного дерева.

Затем распылите раствор на предметы, которые вы хотите очистить (например, матрас и постельное белье).

Оставьте на час.

Затем сотрите раствор щеткой и удалите излишки ручным пылесосом.

Проводите такую дезинфекцию не реже одного раза в месяц.

Как узнать, завелись ли пылевые клещи в вашей кровати?

Вот несколько индикаторов, чтобы узнать, есть ли пылевые клещи в вашей кровати:

Зуд: если вы вдруг почувствуете сильный зуд в любой части тела и заметите, что он не проходит, то это, вероятно, связано с клещами.

если вы вдруг почувствуете сильный зуд в любой части тела и заметите, что он не проходит, то это, вероятно, связано с клещами. Кашель: если вы спокойно лежите на своей постели и вдруг без причины начинаете кашлять, это тоже признак их присутствия.

если вы спокойно лежите на своей постели и вдруг без причины начинаете кашлять, это тоже признак их присутствия. Аллергии: если вы страдаете аллергией и у вас есть пылевые клещи, вас будут мучить чихание и зуд в носу. Их нужно устранять быстро, иначе ваши симптомы только усилятся.

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Как выгнать пылевых клещей из подушек и матрасов?

Требуется вентиляция. Лучше всего проветривать комнату сразу после пробуждения утром, поскольку постельные клещи не любят холодную температуру. Желательно даже проветривать подушку и одеяло на балконе или террасе.

Положите подушки в морозилку. Трюк кажется необычным, но он проверен. Чтобы убить всех клещей, вам подойдут очень низкие или слишком высокие температуры. Для начала положите подушку в морозилку на 24 часа. Затем постирайте в машине при температуре 60°C, чтобы избавиться от устойчивых пылевых клещей.

Переворачивание матраса – очень популярный метод. Поэтому, когда вы меняете постельное белье, рекомендуется перевернуть матрас, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и предотвратить размножение пылевых клещей в постели. Также убедитесь, что воздух может правильно попадать в матрац снизу. То есть следует избегать касания пола, а размещать его на решетчатой раме.

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