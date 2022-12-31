Найкращі патріотичні вітання та картинки для військових з Новим 2023 роком

Вже зовсім скоро українці зустрічатимуть Новий 2023 рік. Попри повномасштабне вторгнення рф 24 лютого, чимало людей планують святкувати початок нового року.

Варто не забувати, завдяки кому цивільні мають змогу зібратися у родинному колі чи з друзями, у теплі та зі світлом. UAportal зібрав найкращі привітання для захисників та захисниць України з Новим 2023 роком у віршах, прозі та картинках.

Віршовані привітання

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

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Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

***

Нехай щастить у коханні та дружбі,

Нехай будуть мир у сім’ї та достаток!

Хай успіх чекає на тебе на службі,

Нехай у всьому панує порядок!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість –

Це про тебе, наш захиснику!

Хай в Новому році Божа милість

Принесе нам звістку радісну й дзвінку!

Хай Господь тебе оберігає

Й ворогу накаже відійти.

Ти – єдиний, кращого не має,

Ми тебе чекаємо завжди!

***

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить, дотла, Москва!

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

Ви – гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

Привітання в прозі

З Новим роком, захиснику! Ти – наша опора, надія і віра. Ти той, завдяки кому ми зараз можемо зібратися за столом у рідній Україні. Нам дуже тебе не вистачає! Але ми знаємо, ти вистоїш, ти живеш заради нас, заради нашого майбутнього. У новому році ми обов’язково зустрінемося. Ми не випускатимемо тебе з обіймів. Залишилося лише трохи почекати до Перемоги!

***

Бажаю, щоб Новий рік приніс миру та злагоди Українській землі, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай 2023-й подарує тільки щасливі моменти і Господь береже кожного дня!

***

Завдяки тобі, захиснице, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай у Новому році тебе оминають ворожі кулі. Нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті, і ти повернешся додому живою і здоровою! Бажаємо тобі не втрачати віру. Зі святом!

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Своє привітання з Новим 2023 роком хочу розпочати з головного – нехай він буде переможним для всіх нас. Щоб усі були здорові, у сім’ї все ладилося. Всі прикрощі нехай забере із собою 2022, а у 2023, щоб все вдавалося. Нехай збудуться всі найзаповітніші мрії!

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Нехай 2023 рік відзначиться тільки приємними новинами! Нехай він буде переможний і сповнений радості! Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови й подальшого процвітання! Щасливого нового року та всіх гараздів!

Новорічні листівки

Перед Новим роком обов'язково треба влаштувати генеральне прибирання. Раніше ми писали про те, як швидко очистити оселю.

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