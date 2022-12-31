Лучшие патриотические поздравления и картинки для военных с Новым 2023 годом

Уже совсем скоро украинцы будут встречать Новый 2023 год. Несмотря на полномасштабное вторжение России 24 февраля, многие люди планируют праздновать начало нового года.

Стоит не забывать, благодаря кому граждане могут собраться в кругу семьи или с друзьями, в тепле и со светом. UAportal собрал лучшие поздравления для защитников и защитниц Украины с Новым 2023 годом в стихах, прозе и картинках.

Стихотворные поздравления

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

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Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

***

Нехай щастить у коханні та дружбі,

Нехай будуть мир у сім’ї та достаток!

Хай успіх чекає на тебе на службі,

Нехай у всьому панує порядок!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість –

Це про тебе, наш захиснику!

Хай в Новому році Божа милість

Принесе нам звістку радісну й дзвінку!

Хай Господь тебе оберігає

Й ворогу накаже відійти.

Ти – єдиний, кращого не має,

Ми тебе чекаємо завжди!

***

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить, дотла, Москва!

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

Ви – гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

Приветствие в прозе

С Новым годом, защитник! Ты – наша опора, надежда и вера. Ты тот, благодаря кому мы можем собраться за столом в родной Украине. Нам очень тебя не хватает! Но мы знаем, ты устоишь, ты живешь ради нас, ради нашего будущего. В новом году мы обязательно встретимся. Мы не будем выпускать тебя из объятий. Осталось немного подождать до Победы!

***

Желаю, чтобы Новый год принес миру и миру Украинской земле, победы и тихого неба! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2023-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день!

***

Благодаря тебе, защитница, мы знаем, что Украина победит. Пусть в Новом году тебя обходят вражеские шары. Пусть скорее наша земля очистится от нечисти, и ты вернешься домой живой и здоровой! Желаем тебе не терять веру. С праздником!

***

Свое поздравление с Новым 2023 годом хочу начать с главного – пусть он будет победным для всех нас. Чтобы все были здоровы, в семье все ладилось. Все неприятности пусть заберет с собой 2022, а в 2023, чтобы все удавалось. Пусть сбудутся все самые заветные мечты!

***

Пусть 2023 отметится только приятными новостями! Пусть он будет победен и полон радости! Пусть каждый украинский ребенок будет любящим и счастливым. Нашей Украине желаем мира, восстановления и дальнейшего процветания! Счастливого нового года и всех благ!

Новогодние открытки

Перед Новым годом обязательно нужно устроить генеральную уборку. Раньше мы писали о том, как быстро очистить жилище.

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