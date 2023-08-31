Найкращі привітання для вчителів з 1 вересня українською мовою та красиві картинки

1 вересня в Україні святкується День знань. Цьогоріч школярі будуть навчатися онлайн, офлайн та у змішаній формі.

Цей день святковий не лише для батьків, школярів, а й для освітян. Тож привітайте вчителів ваших дітей з 1 вересня теплими словами підтримки та подяки за їхню працю.

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Привітання українською мовою з 1 вересня

Дорогі вчителі! Вітаємо з Днем знань! Нехай ваша мудрість завжди супроводжує наших дітей та надихає їх вчитися.

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З Днем знань, шановні вчителі! Нехай обізнаність ваших учнів зростає великими темпами, як і ваша вперта праця.

Відео дня

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Від щирого серця вітаємо вас, учителі! Нехай новий навчальний рік принесе багато веселощів, здобутків та радісних митей.

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Шановні вчителі, нехай цей рік буде повний яскравих досягнень і величезного натхнення. Вітаємо з Днем знань!

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Дорогі вчителі, нехай ваша віра у майбутнє кожного учня росте разом зі знаннями. З Днем знань!

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Вітаємо з початком навчального року, вчителі! Нехай кожен ваш учень розквітає як квітка, засаджена вами.

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Шановні педагоги, з Днем знань! Нехай ваша праця приносить плоди у вигляді майбутніх успіхів ваших учнів.

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Вітаємо вас, вчителі, зі святом знань! Нехай у вас завжди буде величезний запас енергії для навчання та натхнення.

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Дорогі вчителі, вітаємо з Днем знань! Нехай цей рік принесе багато великих відкриттів і взаєморозуміння.

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З Днем знань, шановні вчителі! Ваша робота – найважливіший фундамент майбутнього покоління.

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Шановні вчителі, вітаємо вас з 1 вересня та Днем знань! Бажаємо вам міцного здоров’я, терпіння та натхнення, щоб виховувати та навчати наших дітей.

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Вітаємо вас, дорогі вчителі, з початком нового навчального року! Бажаємо вам успіхів у нелегкій праці, гарного настрою та поваги з боку учнів.

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Дорогі вчителі, ви – наша гордість та надія. Дякуємо вам за те, що ви робите для наших дітей. Зі святом вас!

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Вітаємо вас, вчителі, з Днем знань! Бажаємо вам, щоб новий навчальний рік був успішним, а діти – слухняними та працьовитими.

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Шановні вчителі, з 1 вересня! Бажаємо вам, щоб ваші уроки були цікавими та пізнавальними, а учні – розумними та кмітливими.

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Дорогі вчителі, ви – це наша опора та підтримка. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте нашим дітям пізнавати світ та розвиватися.

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Вітаємо вас, вчителі, з початком нового навчального року! Бажаємо вам, щоб цей рік був плідним і вдалим, а учні – слухняними та розумними.

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Шановні вчителі, з Днем знань! Бажаємо вам здоров’я, щастя та успіхів у вашій нелегкій праці.

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Красиві вітальні картинки з Днем знань:

Раніше у Міністерстві освіти й науки України розповіли, як навчатимуться школярі з 1 вересня.

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