Кращі привітання та картинки з Різдвом Христовим українською мовою

Свято народження Ісуса Христа – це час дарувати й ділитися теплом з близькими людьми, коли родини збираються разом, а діти й дорослі отримують подарунки та щирі привітання.

Ми зібрали для вас привітання, які допоможуть підібрати правильні слова, щоб побажати усього найкращого від щирого серця. А також привітання у картинках, які ви можете підправити своїм близьким, щоб порадувати їх у цей день.

Привітання в прозі

Вітаю з чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій Землі та жив в душі у кожної людини, а радість нехай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, що складається з посмішок рідних людей.

Відео дня

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю добра і щастя! Нехай Христос подарує вашій сім’ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Веселого Різдва!

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Прийміть мої вітання з різдвяними святами! Нехай у ці святкові дні за столом збереться вся родина, а оселя наповниться теплом. Нехай Ісус Христос Вашу родину благословить і від поганого захистить. Щоб всі були живі й здорові!

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Нехай на Різдво станеться диво, в яке ми щиро віримо, нехай запанує мир і злагода, і для України настане довгождана перемога! Щоб воїни з фронту повернулися живі додому, і більше не було для них причини, покидати зі зброєю рідного дому!

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Нехай Ваш дім завжди наповнюється теплом, радістю і затишком, щоб лунав веселий сміх малят, а Ісус з ангелами завжди оберігали Вашу родину! Христос народився! Славімо його!

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Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов тріумфує, а віра не покидає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.

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Вітаю із найсвітлішим святом — із Різдвом Христовим! Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Янгол різдвяний захищає вашу родину!

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З Різдвом Христовим! Нехай це свято подарує добро та радість. Бажаю, щоб у домі не гас вогонь добробуту, щоб серце було зігріте любов’ю та надією. Нехай Різдво подарує диво. Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері.

Привітання в картинках

Нагадаємо, жителі Землі у січні зможуть побачити "Різдвяну комету", яку спочатку вважали астероїдом та відкрили лише цього року.

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