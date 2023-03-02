Найкращі привітання З Днем Народження мамі: віршики та побажання для матусі

Ми підготували для вас гарні вірші та побажання мамі з Днем Народження українською мовою. Ця людина подарувала нам життя, тому привітати з Днем Народження мамулечку – це менше, ніж ми можемо їй віддячити. Подаруйте їй теплі та щирі емоції, щоб мати відчувала вашу любов і турботу.

Читайте також: Які подарунки на свята актуальні під час війни

Вітання мамі з Днем Народження у віршах

Люба матуся, тебе я вітаю,

Усього найкращого в світі бажаю.

Була щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів побільше уваги.

***

Матусю моя дорогенька, рідненька,

Відео дня

Така золота моя, ніжна ти, ненько.

Тебе з днем народження щиро вітаю,

Здоров'я міцного сердечно бажаю!

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене,

Вітаю матуся тебе з днем народження.

***

Мамо моя, люба, наймиліша,

Яке щастя, що ти в мене є!

Твої очі самі найрідніші,

Ти, неначе сонечко моє!

Побажаю я тобі здоров’я,

Радості у серці назавжди.

І живе нехай воно з любов’ю

Тих, кого так ніжно любиш ти!

***

Любо матусю, вітаю тебе,

Хай завжди с тобою твій ангел буде!

Хай серце ніколи не знає печалі,

А очі назавжди забудуть про втому,

Хай лихо і горе крокують подалі,

Лиш сонце і радість приходять додому!

***

Дозвольте, матусю, нам Вас привітати,

І найтепліші слова Вам сказати,

Бо поки є мама, доти є сонце,

Доти пташина і цвіт під віконцем,

Доти краса, доти поміч, розрада.

Живіть нам, матусю, сто років на радість.

Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло,

За руки робочі, безсоннії ночі,

За те, що зростили, за хліб на столі.

Спасибі Вам, мамо, уклін до землі!

***

Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.

І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.

Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,

Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,

Хай тебе обминають і біди і горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила,

Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

Нехай для тебе не згасає сонце,

Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі

Тебе завжди рятують від біди!

***

Матусю, подяка тобі за життя,

За ласку, за щирість, за дане ім’я.

Частіше всміхайся та відпочивай.

Люблю тебе! Завжди, матусю, це знай.

Хай в серці лунають пісень дивні звуки.

І втоми не знають нехай твої руки,

Що важко працюють та без відпочинку,

Здоров’я не слабшає ні на хвилинку.

В народження день я бажаю добра

І повної чаші достатку, тепла,

Щоб плакала, мамо, ти тільки від щастя.

Нехай тобі в долі усе-усе вдасться.

***

Моя найрідніша на світі людина,

Завжди будь здорова, весела, щаслива!

Хай шлях твій щастям сповнений буде,

І серце наповниться вірою в чудо.

Хай Янгол завжди десь поруч літає,

Від зла і біди тебе оберігає.

Я маю в душі лиш єдине бажання –

Щоб довго жила моя дорога мама!

Вітання мамі з Днем Народження своїми словами

Моя рідна, дорога матуся, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю міцного здоров’я, любові, достатку, удачі і радості! Довгих років щасливого життя, всіх життєвих благ. Залишайся завжди молодою і красивою, і нехай збуваються всі твої мрії!

***

Матусенько, ти сама світла, щира, добра і позитивна людина в цьому світі! З цієї святкової нагоди з гордістю хочу побажати, щоб в кожному з твоїх онуків ти змогла побачити таке ж відкрите серце і щиру душу, як у тебе! Ми тебе безмежно любимо і бажаємо тобі всіх земних благ!

***

Матусю, ти мій промінчик світла, який завжди вказує вірну дорогу, як правильно жити та приймати вірні рішення! Ти завжди вмієш гарно розрадити та підтримати в потрібному мить! Вітаю тебе з твоїм найбільшим святом , нехай в твоєму житті завжди царять добро і гармонія! Бажаю, щоб ти була здорова, раділа кожній миті життя, а в твої двері постійно стукали щастя і добро! Дуже тебе люблю і ціную! З Днем народження!

***

Дорогенька наша матусенько, ти для нас найдорожча людина на землі! Своєю любов’ю ти окриляєш і надаєш сил, своєю посмішкою ти зігріваєш душу, а мудрим словом завжди даруєш надію і віру. Бажаємо тобі залишатися такою ж ніжною і турботливою, охороняючи наше велике сімейне вогнище. А життя хай тебе обдарує щастям, ласкою і достатком в усьому!

***

Дорогенька мамо, від щирої любові вітаю Вас з Днем народження! Хочу подякувати Вам за те, що виростили мене, що ночей не досипали і багато в чому собі відмовляли, заради того, щоб дати мені "хліб" у житті! Бажаю Вам довгих й щасливих літ прожити, щоб завжди були здоровенькі, щоб Ваше серденько завжди раділо, щоб кожен день приносив радість і спокій! Нехай Господь Вас оберігає й завжди благословляє!

***

З днем народження, люба мамо! Нехай не лякають тебе роки, які спливають. Кращої мами у світі я не знаю! Тож будь завжди молода душею. Нехай здоров’я з кожним роком міцніє, частіше відпочивай. Нехай у твоїх очах палає вогонь. Нехай здійснюються твої мрії. Нехай буде достаток і нехай у всьому тобі допомагає удача.

Поздоровлення мамі з днем народження у картинках

Раніше ми зібрали для вас красиві поздоровлення, щоб привітати з Днем Народження друга українською мовою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!