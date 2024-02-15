Масована ракетна атака на Україну: у Запоріжжі, Львові, Хмельницькому та Полтавщині є влучання: подробиці

Вранці 15 лютого армія РФ завдала ракетних ударів по Львову, Запоріжжю та Миргородському району на Полтавщині. Було атаковано об’єкт інфраструктури й склад, де спалахнула пожежа, декілька людей постраждали.

Відео дня

Для здійснення масованої атаки по Україні окупанти піднімали в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також запускали "Калібри", попередили в Повітряних силах ЗСУ. На Київщині працювала ППО.

Повітряна тривога почала поширюватися територією України о пів на п’яту ранку.

З аеродрому Оленья злетіло 7 Ту-95МС. Близько 06:00 у ПС ЗСУ сповістили, що ворожі ракети маневрують із Житомирщини на Київ, з Сумщини в напрямку Полтавщини, з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.

Раніше: російська армія атакувала Україну: у Києві загоряння квартир, у Харкові є влучання балістики, у Миколаєві пошкоджені житлові будинки: подробиці

Одночасно з цим почали лунати перші вибухи в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Львові, на Хмельниччині й Полтавщині.

Сили ППО збили всі ракети, які летіли на Київ . У Львові було влучання по об’єкту інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна в будинках на вулиці Науковій, зачепило школу й автомобілі. Є троє постраждалих.

Крім того, влучання було по інфраструктурному об‘єкту у Запоріжжі, одна людина травмована. У Миргородському районі Полтавщини ракета влучила у склад, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі 100 кв. м.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА додав, що в регіоні є ушкодження цивільних об’єктів, постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти скинули 7 авіаційних бомб на Сумський район.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!