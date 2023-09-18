Майстер з ремонту побутових приладів розповів про популярний лайфхак, який може нашкодити вашій посудомийці

Мережу зараз завалює лайфхак стосовно сушки посуду в посудомийці без виносу її назовні. Ідея полягає в тому, щоб після закінчення циклу миття залишити дверцята закритими і покласти рушник.

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Це, мовляв, допоможе ефективно висушити посуд. Проте експерт з побутових приладів Метт Айрес наголошує на обережності при використанні цього методу, пише Mirror.

Спеціаліст попереджає, що сушка посуду таким чином може призвести до накопичення цвілі та бактерій на гумовому ущільнювачі, який розташований зсередини дверцят посудомийки. Щоб уникнути цих неприємностей, Метт Айрес рекомендує періодично очищати ущільнювач та ретельно висушувати його за допомогою паперових рушників. Таким чином, можна запобігти надмірній волозі та утворенню мікроорганізмів.

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Для очищення гумового ущільнювача Метт пропонує використовувати зубну щітку, яку слід змочити в мильній воді, і за необхідності додати трохи оцту.

Крім цього, фахівець радить після завершення миття залишати дверцята посудомийки відкритими. Це допомагає вивести накопичену внутрішньою машиною пару і природним чином висушити посуд без необхідності виймати його з посудомийки.

Нагадаємо, ми вже писали, чому посудомийка погано миє посуд.

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