Мастер по ремонту бытовых приборов рассказал о популярном лайфхаке, который может навредить вашей посудомойке

Сеть сейчас заваливает лайфхак по отношению к сушке посуды в посудомойке без выноса ее наружу. Идея состоит в том, чтобы по окончании цикла мытья оставить дверцу закрытой и положить полотенце.

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Это, дескать, поможет эффективно высушить посуду. Однако эксперт по бытовым приборам Мэтт Айрес подчеркивает осторожность при использовании этого метода, пишет Mirror.

Специалист предупреждает, что сушка посуды таким образом может привести к накоплению плесени и бактерий на резиновом уплотнителе, расположенном изнутри дверцы посудомойки. Чтобы избежать этих неприятностей, Мэтт Айрес рекомендует периодически очищать уплотнитель и тщательно высушивать его с помощью бумажных полотенец. Таким образом, можно предотвратить чрезмерную влагу и образование микроорганизмов.

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Для очистки резинового уплотнителя Мэтт предлагает использовать зубную щетку, которую следует смочить в мыльной воде, и при необходимости добавить немного уксуса.

Кроме этого, специалист советует по завершении мытья оставлять дверцу посудомойки открытой. Это помогает вывести накопленную внутренней машиной пару и естественным образом высушить посуду без необходимости вынимать ее из посудомойки.

Напомним, мы уже писали, почему посудомойка плохо моет посуду.

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