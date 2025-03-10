Метеочутливим підготуватись, очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 11 березня

Найближчими днями очікується зростання сонячної активності. Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою К-індексу, який варіюється від 2 до 9. Чим вище значення, тим потужніша буря та її можливий вплив на здоров’я людей, зв’язок і технічні системи.

Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 березня 2025 року.

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У понеділок, 10 березня, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що належить до червоного рівня небезпеки. Така буря може викликати дискомфорт у людей, чутливих до змін геомагнітного фону. У вівторок, 11 березня інтенсивність бурі дещо знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), проте її вплив все ще може бути помітним.

Варто пам’ятати, що ці прогнози оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися залежно від нових даних про сонячну активність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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