МЗС Литви не виключає ймовірності відправки військ до України: подробиці

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі звернення України з проханням про введення військ Литва готова обговорити це питання з партнерами та союзниками. За словами Будріса, в такому разі Литва спільно з партнерами та Україною розглянула б формат можливого залучення.

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Він нагадав, що після Паризького саміту, на якому президент Франції Еммануель Макрон обговорював з литовським лідером ідею розширення військової присутності в Україні, Вільнюс не виключив можливості участі у таких ініціативах. Про це він повідомив в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

Міністр підкреслив, що Литва послідовно виконує роль постачальника безпеки в регіоні, використовуючи для цього як дипломатичні, так і інші інструменти. Він наголосив, що ця позиція була чітко донесена до нової адміністрації США.

"Литва є не лише отримувачем безпеки, але й активно сприяє її забезпеченню в регіоні. І якщо постане питання участі, я впевнений, що литовський прапор буде там", – резюмував Будріс.

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