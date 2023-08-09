Митрополит ПЦУ звинуватив владу України у 'придумуванні війни' з метою зупинки паломництва вірян (відео)

Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України (ПЦУ) Данило у зверненні до парафіян заявив, що влада України нібито "вигадує" війну. Відео з'явилося в соціальних мережах 8 серпня.

Про це повідомляє Telegram-канал РІА-Мелітополь.

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На відеоролику він звертається до вірян, стверджуючи, що людям не дозволяють паломництво до святилища.

"Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то "видумує" ту війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище, і дати вам богоспасенні роздуми", – сказав митрополит Данило.

Нагадаємо, митрополита УПЦ МП з Вінниччини, який виправдовував війну проти України, засудили на п'ять років.

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