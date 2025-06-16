Мобілізація осіб з інвалідністю: чи можуть забрати до війська чоловіка з 3 групою

Відповідно до чинного українського законодавства, зокрема Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (з урахуванням змін від 18 травня 2024 року) та Постанови Верховної Ради №560 від 16 травня 2024 року, громадяни, які досягли призовного віку та не мають законних підстав для відстрочки, зобов’язані проходити військову службу.

У статті 23 цього закону чітко визначено категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Серед них — особи з інвалідністю. Закон не розмежовує групи інвалідності, тому звільнення від мобілізації поширюється й на громадян із третьою групою. Таким чином, у 2025 році мобілізація осіб з інвалідністю III групи не проводиться. Про це повідомляє пише legalaid.

Разом із тим, люди з інвалідністю будь-якої групи, за власним бажанням, можуть укласти контракт на проходження військової служби. Примусова мобілізація для них не передбачена.

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Третю групу інвалідності встановлюють на підставі стійких, помірно виражених порушень здоров’я, що обмежують життєдіяльність особи. Йдеться про наслідки хронічних захворювань, травм або вроджених вад, які не унеможливлюють працездатність повністю, але потребують соціального захисту. Щоб отримати відповідний статус, особа має пройти медичне обстеження і звернутися до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за направленням від закладу охорони здоров’я.

Таким чином, особи з інвалідністю III групи не підлягають обов’язковій мобілізації, однак можуть вступити на військову службу добровільно.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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