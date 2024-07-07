Мобілізація в Україні: скільки працівників з Верховної Ради воюють на фронті

В Україні 16 липня 2024 року закінчується термін, коли військовозобов'язані (чоловіки віком 18-60 років) мали оновити свої персональні дані для військового обліку. Цей обов'язок стосується всіх громадян України, включно з працівниками Апарату Верховної Ради.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до Апарату ВРУ з запитом, щоб дізнатися, скільки співробітників наразі мобілізовано до лав Збройних Сил України. Станом на 17 червня 2024 року в Апараті ВРУ працює 878 людей. За час повномасштабної війни з них мобілізовано 53 особи.

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Ось детальна статистика мобілізації з Апарату ВРУ:

2022 рік: 37 мобілізованих

2023 рік: 8 мобілізованих

2024 рік: 8 мобілізованих

Важливо зазначити, що до цієї статистики не входять 34 помічники-консультанти народних депутатів України, які також були мобілізовані. З-поміж мобілізованих працівників Апарата ВР один загинув, 8 отримали поранення, а один зник безвісти.

Нагадуємо, що з 18 травня 2024 року для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів можна використовувати застосунок "Резерв +". Цим сервісом вже скористалися 2 мільйони громадян України.

Тим, хто не оновив дані до 16 липня, загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. У разі несплати штрафу протягом 15 днів до порушників можуть бути застосовані інші заходи примусу, аж до кримінальної відповідальності.

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