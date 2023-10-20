Чи можуть українці, яких зняли з військового обліку, виїхати за кордон

Згідно з інформацією від юристів, українці, яких виключили чи зняли з військового обліку, можуть виїжджати за межі країни. Про особливості цієї процедури читайте у нашому матеріалі.

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Про це повідомило видання "Апостроф", посилаючись на інформацію з профільного каналу "Юридичний телеграм". Юристи підкреслюють, що право на перетинання кордону мають саме ті громадяни, яких виключили з військового обліку через стан здоров'я, а не ті, які були просто зняті з обліку.

Спеціалісти вказують, що, якщо у громадянина є медичні протипоказання, які перешкоджають виконанню військової служби, його можуть виключити з військового обліку. Відповідне рішення приймає військово-лікарська комісія, яка також приймає рішення про непридатність та виключення з обліку.

У випадку виключення з військового обліку через стан здоров'я, людина не вважається військовозобов'язаною, і вона має право перетинати кордон. Це право засноване на положеннях частини першої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та пунктах 2-6 "Правил перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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