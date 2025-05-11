Чи може віросповідання звільнити від мобілізації: відповідь юриста

Під час дії воєнного стану всі громадяни України, зокрема й Свідки Єгови, зобов’язані виконувати військовий обов’язок і долучатися до захисту держави. Таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду.

15 квітня суд розглянув справу чоловіка, який відмовився з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), посилаючись на свої релігійні переконання. Його засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Про це пише РБК.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений проходив строкову службу у 1996 році, тож має статус військовозобов’язаного. До того ж він став Свідком Єгови лише в листопаді 2023 року — вже після оголошення мобілізації.

Адвокати чоловіка наполягали на скасуванні вироку, пояснюючи відмову від служби релігійними переконаннями. Однак суд залишив попереднє рішення без змін, наголосивши: у мирний час Україна надає можливість проходити альтернативну (невійськову) службу, але в умовах воєнного стану такі винятки не діють.

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"У мирний час громадяни можуть скористатися правом на альтернативну службу. Проте в умовах повномасштабної війни держава має право вимагати від усіх громадян, незалежно від віри, виконання обов’язку щодо захисту країни", — йдеться в рішенні Верховного Суду.

Суд також зауважив, що нинішній збройний конфлікт із Росією має безпрецедентні масштаби, і жодне рішення Європейського суду з прав людини не розглядало подібних обставин.

"В умовах агресії та існування воєнної загрози вимога до всіх громадян, включно зі Свідками Єгови, виконувати обов’язок із захисту держави є виправданою", — додали у Верховному Суді.

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