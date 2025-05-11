Может ли вероисповедание освободить от мобилизации: ответ юриста

Во время действия военного положения все граждане Украины, в том числе и Свидетели Иеговы, обязаны выполнять военную обязанность и приобщаться к защите государства. Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.

15 апреля суд рассмотрел дело мужчины, отказавшегося явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), ссылаясь на свои религиозные убеждения. Его приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Об этом пишет РБК.

В материалах дела отмечено, что обвиняемый проходил срочную службу в 1996 году, поэтому имеет статус военнообязанного. К тому же, он стал Свидетелем Иеговы только в ноябре 2023 года — уже после объявления мобилизации.

Адвокаты мужчины настаивали на отмене приговора, объясняя отказ от службы религиозными убеждениями. Однако суд оставил предварительное решение без изменений, отметив: в мирное время Украина дает возможность проходить альтернативную (невоенную) службу, но в условиях военного положения такие исключения не действуют.

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"В мирное время граждане могут воспользоваться правом на альтернативную службу. Однако в условиях полномасштабной войны государство вправе потребовать от всех граждан, независимо от веры, исполнения обязанности по защите страны", — говорится в решении Верховного Суда.

Суд также отметил, что нынешний вооруженный конфликт с Россией имеет беспрецедентные масштабы, и ни одно решение Европейского суда по правам человека не рассматривало подобные обстоятельства.

"В условиях агрессии и существования военной угрозы требование ко всем гражданам, включая Свидетелей Иеговы, исполнять обязанность по защите государства оправдано", — добавили в Верховном Суде.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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