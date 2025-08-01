Може спостерігатись слабкість та погане самопочуття: прогноз магнітних бур на 2 серпня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття. Через зміни атмосферного тиску дехто стикається з головним болем, втомою та підвищеною дратівливістю.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у найближчі дні очікується невисока геомагнітна активність. Її вимірюють за К-індексом — шкалою від 0 до 9, де показники від 5 вважаються сильними бурями.

2 серпня рівень сонячної активності прогнозується на позначці К-індексу 3, що свідчить про слабкі коливання магнітного поля. Це значення відповідають спокійному зеленому рівню і не мають серйозного впливу на здоров’я більшості людей. Водночас варто враховувати, що прогнози можуть змінюватися — нові дані надходять кожні три години.

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Магнітна буря — це природне явище, спричинене активністю Сонця. Внаслідок спалахів до Землі надходять заряджені частинки, які взаємодіють з магнітосферою планети. При значній інтенсивності (К-індекс 5 і вище) такі бурі можуть впливати не лише на здоров’я, а й на роботу електроніки, супутників і систем зв'язку. У найсильніші періоди навіть можливе виникнення полярного сяйва в нетипових широтах.

Щоб зменшити дискомфорт під час геомагнітних коливань, лікарі радять дотримуватись здорового способу життя. Повноцінний сон, збалансоване харчування, прогулянки на свіжому повітрі та відмова від кофеїну й алкоголю допоможуть організму легше адаптуватися. Також корисними будуть трав’яні чаї, вода, помірні фізичні навантаження та уникнення стресових ситуацій. Людям з хронічними захворюваннями варто особливо уважно стежити за самопочуттям і тримати необхідні препарати поруч.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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