Чи можна сплачувати борг за комуналку частинами: відповідь КМДА
Мешканці Києва мають можливість погашати заборгованість за комунальні послуги поетапно. Для цього передбачена спеціальна процедура реструктуризації боргу.
Про це нагадали на сайті КМДА.
Переваги реструктуризації комунальних боргів:
- Можливість поступової виплати накопиченої заборгованості
- Захист від нарахування пені
- Збереження права на отримання житлової субсидії
- Уникнення подальшого зростання заборгованості під час опалювального періоду
Статистика та способи оформлення За перші дев'ять місяців року кияни оформили 934 договори реструктуризації, з них 593 – щодо оплати за гарячу воду та опалення. Примітно, що частину договорів було підписано онлайн з використанням електронного підпису.
Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії
Як оформити реструктуризацію:
- Особисто у районному сервісному центрі ЦКС
- Дистанційно через електронні сервіси
Необхідний пакет документів:
- Заява встановленого зразка
- Документи, що посвідчують особу:
- Паспорт або ID-картка з витягом з демографічного реєстру
- РНОКПП (крім власників ID-карток з вказаним номером)
- Документація на житло:
- Документ про право власності/користування
- Витяг з Держреєстру нерухомості
- У разі представництва інтересів:
- Довіреність
- Паспорт довіреної особи
Нагадаємо, ми вже писали, як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!