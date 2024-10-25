Чи можна сплачувати борг за комуналку частинами: відповідь КМДА

Мешканці Києва мають можливість погашати заборгованість за комунальні послуги поетапно. Для цього передбачена спеціальна процедура реструктуризації боргу.

Про це нагадали на сайті КМДА.

Переваги реструктуризації комунальних боргів:

Можливість поступової виплати накопиченої заборгованості

Захист від нарахування пені

Збереження права на отримання житлової субсидії

Уникнення подальшого зростання заборгованості під час опалювального періоду

Статистика та способи оформлення За перші дев'ять місяців року кияни оформили 934 договори реструктуризації, з них 593 – щодо оплати за гарячу воду та опалення. Примітно, що частину договорів було підписано онлайн з використанням електронного підпису.

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Як оформити реструктуризацію:

Особисто у районному сервісному центрі ЦКС Дистанційно через електронні сервіси

Необхідний пакет документів:

Заява встановленого зразка Документи, що посвідчують особу: Паспорт або ID-картка з витягом з демографічного реєстру

РНОКПП (крім власників ID-карток з вказаним номером) Документація на житло: Документ про право власності/користування

Витяг з Держреєстру нерухомості У разі представництва інтересів: Довіреність

Паспорт довіреної особи

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