Можно ли платить долг за коммуналку по частям: ответ КГГА

Жители Киева могут погашать задолженность за коммунальные услуги поэтапно. Для этого предусмотрена специальная процедура реструктуризации долга.

Об этом напомнили на сайте КГГА.

Преимущества реструктуризации коммунальных долгов:

Возможность постепенной выплаты накопленной задолженности

Защита от начисления пени

Сохранение права на получение жилищной субсидии

Избегание дальнейшего роста задолженности во время отопительного периода

Статистика и способы оформления За первые девять месяцев года киевляне оформили 934 договора реструктуризации, из них 593 – по оплате за горячую воду и отопление. Примечательно, что часть договоров была подписана онлайн с использованием электронной подписи.

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Как оформить реструктуризацию:

Лично в районном сервисном центре ЦКС Дистанционно через электронные сервисы

Необходимый пакет документов:

Заявление установленного образца Документы, удостоверяющие личность: Паспорт или ID-карта с выдержкой из демографического реестра

РНОКПП (кроме владельцев ID-карт с указанным номером) Документация на жилье: Документ о праве собственности/пользования

Выдержка из Госреестра недвижимости В случае представительства интересов: Доверенность

Паспорт доверенного лица

Напомним, мы уже писали, как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!