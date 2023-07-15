Чоловік у США знайшов на кукурудзяному полі 100-річний скарб (відео)

Чоловік у Кентуккі знайшов скарб монет часів Громадянської війни, який оцінюється в мільйони доларів. Скарб, який складається з понад 700 монет, був знайдений на приватній фермі в графстві Кентукі.

Монети датуються між 1840 і 1863 роками, і в них є численні рідкісні та цінні монети, включаючи 1863-P золоту монету Liberty номіналом 20 доларів США за 1 унцію. Ця монета оцінюється в понад 100 000 доларів.

Чоловік, який знайшов скарб, не розкрив своєї особистості, але сказав, що він копав на фермі, аж раптом натрапив на глиняний горщик, наповнений монетами. Він відніс монети до Numismatic Guaranty Co. (NGC), яка засвідчила їх справжність.

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NGC описує скарб як "важливий історичний артефакт", який "може розповісти нам про історію Америки в надзвичайно бурхливий період".

Археолог Райан Макнатт, який чув про скарб, але не бачив його, сказав Live Science, що "враховуючи період часу та розташування в Кентуккі, яке на той час було нейтральним, цілком можливо, що це був похований напередодні рейду конфедерата Джона Ханта Моргана з червня по липень 1863 року".

Ходять чутки, що багато заможних жителів Кентуккі закопали величезні суми грошей, щоб запобігти їх крадіжці Конфедерацією. Джеймс Ленгстафф залишив листа, в якому говориться, що він закопав монети на 20 000 доларів на своїй території в Падуці, Вільям Петіт закопав золоті монети на 80 000 доларів поблизу Лексінгтона, а солдати Конфедерації, які перебували на карантині через кір, нібито вкрали платіжну відомість і сховали її в печері в Камберленд-Геп.

Враховуючи, що скарб монет є федеральною валютою, сказав Макнатт, це може бути результатом угод жителя Кентуккі з федеральним урядом — "угод, які було б розумно приховати від рейдерської групи Конфедерації". За його словами, багато американців, які постраждали від громадянської війни, "набули досвіду приховування товарів і цінностей".

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За словами Макнатта, більшість скупчень історичних артефактів, знайдених на приватних землях, потрапляють на ринок або збираються без консультацій з археологами. "Як археолог-конфліктолог я вважаю цю втрату інформації особливо засмученою", — сказав він.

Про подібні історичні знахідки на приватній землі в США не потрібно повідомляти археологу. Але Макнатт, який налагодив тісні стосунки з землевласниками, вважає, що освіта та охоплення є ключовими для того, щоб дізнатися більше про ці схованки рідкісних монет.

"Це повністю залежить від землевласника", — сказав Макнатт, але не спілкуватися з археологом означає, що "це знімок минулого, втраченого назавжди".

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