В Мексиці знайшли печеру з ритуальними знаряддями племені майя

Археологи з Мексиканського Національного інституту антропології та історії (INAH) оголосили про початок своїх досліджень раніше невідомої печери, яка розташована поблизу міста Чемуїль в штаті Кінтана-Роо, на східній частині півострова Юкатан.

Про це пише Naked Science.

При проведенні дослідження у самому віддаленому районі печери археологи виявили три предмети, які попередньо датуються пізнім посткласичним періодом майя (1200-1521 роки н.е.). Перший предмет - однотонна керамічна посудина, виготовлена грубим способом. На ній збереглася одна з двох ручок, а в основі є увігнута порожнина, що є типовою для кераміки того часу.

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Знайдений кулястий горщик з кераміки має подібну якість до попереднього предмета і був знайдений розбитим. Корінь дерева, що росло на поверхні печери, був використаний, щоб притиснути його до скелі. Обидві посудини були розміщені над природними нішами в печері, можливо, в місцях, де вода капала зі сталактитів.

Третій предмет суттєво відрізняється від попередніх: це також керамічна посудина, яка має три конічні ніжки. Вона знаходилась біля водойми, яка, за попередніми оцінками, мала постійний потік в нижній частині печери. Посудину спочатку розмістили дном вгору і оточили каменями, що дозволяє археологам зробити висновок, що це було щось на зразок жертовного принесення. Перші дві посудини використовувалися для ритуального збирання чистої води, що стікала зі сталактитів.

Слід зазначити, що майя активно використовували карстові печери з різними цілями, основна з яких – сакральна.

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