В Мексике нашли пещеру с ритуальными орудиями племени майя

Археологи Мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH) объявили о начале своих исследований ранее неизвестной пещеры, расположенной вблизи города Чемуиль в штате Кинтана-Роо, на восточной части полуострова Юкатан.

Об этом пишет Naked Science.

При проведении исследования в самом отдаленном районе пещеры археологи обнаружили три предмета, предварительно датируемых поздним постклассическим периодом майя (1200-1521 годы н.э.). Первый предмет - однотонный керамический сосуд, изготовленный грубым способом. На ней сохранилась одна из двух ручек, а в основе есть вогнутая полость, типичная для керамики того времени.

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Найденный шаровидный горшок из керамики имеет подобное качество предыдущего предмета и был найден разбитым. Корень дерева, росший на поверхности пещеры, был использован, чтобы прижать его к скале. Оба сосуда были размещены над естественными нишами в пещере, возможно, в местах, где вода капала из сталактитов.

Третий предмет существенно отличается от предыдущих: это также керамический сосуд, который имеет три конические ножки. Она находилась у водоема, который, по предварительным оценкам, имел постоянный поток в нижней части пещеры. Сосуд сначала разместили дном вверх и окружили камнями, что позволяет археологам заключить, что это было что-то вроде жертвенного принесения. Первые два сосуда использовались для ритуального сбора чистой воды, стекавшей из сталактитов.

Следует отметить, что майя активно использовали карстовые пещеры с разными целями, основная из которых – сакральная.

Напомним, ученые обнаружили, что засуха заставила гуннов стать жестокими грабителями.

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