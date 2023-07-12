Ученые обнаружили, что засуха заставила гуннов стать жестокими грабителями: имело разрушительные последствия для Рима

Ученые Кембриджского Университета предположили, что набеги гуннов на города Римской империи были спровоцированы засухой. Еды не было, поэтому гунны были вынуждены оставить занятие земледелием и скотоводством.

Об этом пишет Journal of Roman Archaeology.

Экстремальные засухи 430-450-х годов н. негативно влияли на жизнь племен в придунайских пограничных провинциях восточной Римской империи. Поэтому гунны были вынуждены принимать меры для выживания, став "жестокими грабителями".

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Ученые обнаружили это, реконструировав гидроклимат по годовым кольцам деревьев и благодаря археологическим и историческим свидетельствам.

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Согласно исследованию утверждается, наиболее разрушительные гуннские набеги 447, 451 и 452 годов н.э. совпадают с засухой в Карпатском бассейне. По мнению ученых, основной целью гуннов во время нападений на города был скот и еда, а не золото.

Напомним, в Казахстане археологи обнаружили мавзолей времен Золотой Орды XV века.

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