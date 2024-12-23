МВФ виділив Україні 1,1 млн доларів: гроші спрямують на фінансування критичних видатків бюджету

Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,1 мільярда. Кошти вже зараховано на рахунки України й вони будуть спрямовані на фінансування критично важливих витрат державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як зазначив глава уряду, це шостий транш у межах спільної програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF).Загалом у рамках цієї програми Україна отримала від МВФ $9,8 мільярда.

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Шмигаль також висловив подяку Міжнародному валютному фонду за стабільну підтримку України в умовах повномасштабної війни.

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