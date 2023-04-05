'Мʼясний штурм вагнерівців': прикордонники у Бахмуті ліквідували одразу 29 бойовиків та не менше 40 'затрьохсотили'

Захисники зі складу Сили оборони України на Бахмутському напрямку відбили "мʼясний штурм вагнерівців". Протистояння тривало пів доби.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, позиції наших героїв атакували одночасно шість груп штурмовиків з числа так званої приватної військової компанії "вагнер", до якої росія активно залучає в'язнів колоній.

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"Сили оборони України, серед яких підрозділи Держприкордонслужби, надзвичайними зусиллями стримують наступ російсько-окупаційних військ на місто-фортецю Бахмут.Противник зосередив основні зусилля на спробі прориву рубежу оборони у промзоні міста-фортеці Бахмут. У цій локації на напрямку головного удару ворожих сил стояв один з опорних пунктів прикордонників. Бій розпочався увечері, а протистояння тривало до пізньої ночі", – розповіли у ДПСУ.

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Прикордонники відзвітували, що під час атаки вагнерівців українські оборонці "нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї".

"Найманців, які лізли руїнами до шанців у ближній зоні, наші захисники закидали десятками осколкових гранат. Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії, російські зайди успіху досягти не змогли. Вогневим ураженням завдано значних втрат противнику, так лише вбитими ворог втратив 29 загарбників, а поранених нараховано не менше 40 осіб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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