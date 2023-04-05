'Мясной штурм вагнеровцев': пограничники в Бахмуте ликвидировали сразу 29 боевиков и не менее 40 'затрехсотили'

Защитники из состава Силы обороны Украины на Бахмутском направлении отразили "мясной штурм вагнеровцев". Противостояние длилось пол суток.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, позиции наших героев атаковали одновременно шесть групп штурмовиков из числа так называемой частной военной компании "вагнер", в которую россия активно привлекает узников колоний.

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"Силы обороны Украины, среди которых подразделения Госпогранслужбы, чрезвычайными усилиями сдерживают наступление российско-оккупационных войск на город-крепость Бахмут. Противник сосредоточил основные усилия на попытке прорыва рубежа обороны в промзоне города-крепости Бахмут. В этой локации на направлении главного удара вражеских один из опорных пунктов пограничников. Бой начался вечером, а противостояние продолжалось до поздней ночи", – рассказали в ГПСУ.

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Пограничники отчитались, что во время атаки вагнеровцев украинские защитники "уничтожали оккупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия".

"Наемников, которые лезли руинами к шанцам в ближней зоне, наши защитники забросали десятками осколочных гранат. Несмотря на преимущество в живой силе и активное применение артиллерии, российские уйди успеха достичь не смогли. Огненным поражением нанесен значительный урон противникам, так только пострадавших противников, а раненых начислено не менее 40 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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