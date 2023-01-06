На Гаваях прокинувся один з найактивніших вулканів (вражаючі фото)

На Гавайських островах, США, почав вивергати лаву вулкан Кілауеа. Він вважається одним з найбільш активних вулканів на Землі.

Гавайська вулканічна обсерваторія виявила світіння на зображеннях вебкамери, що вказує на те, що Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау на кальдері вершини вулкана. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.

Зазначається, що цю інформацію підтвердила також Геологічна служба США. Вершина Кілауеа розташована у Національному парку Гавайських вулканів, далеко від житлових кварталів.

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Уточнюється, що Кілауеа є одним із найактивніших вулканів у світі. Востаннє він вивергався протягом 16 місяців, починаючи з вересня 2021 року.

Активізація вулкана сталася менш як за місяць після того, як він та Мауна-Лоа одночасно припинили викид лави.

Повідомляється, що зараз виверження Кілауеа не вплинуло на вулкан Мауна-Лоа.

Нагадаємо, раніше в Індонезії прокинувся найвищий вулкан країни – Семеру. Щільний попіл вже піднявся на 1500 м та створив величезні клуби диму. Маса лави досягла річки зі схилу вулкана.

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