На НПЗ 'Лукойл' у російському Волгограді зайнялась пожежа в результаті 'нештатної ситуації' (відео)

У Волгограді вранці 15 січня сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл". Перед цим мешканці міста повідомляли про вибух. Пожежа виникла близько 4:00 на території НПЗ у Червоноармійському районі Волгограда. У регіональних оперативних службах підтвердили факт займання:

"На заводі спалахнули установка №18 та два теплообмінники. Наразі пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає".

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Оперативні служби також зазначили, що займання сталося через внутрішні причини.

"Попередні дані свідчать, що пожежа виникла через позаштатну ситуацію, яка не має жодного стосунку до зовнішнього впливу. Точні причини інциденту ще встановлюються".

Попри це, на офіційному сайті місцевого МНС і в соціальних мережах відомства інформація про подію відсутня.

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