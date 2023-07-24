На острові в Уельсі знайшли кам‘яні знаряддя епохи мезоліту

На острові Скокем вчені в протоці між Уельсом і виявили кам'яні знаряддя епохи мезоліту і фрагменти кераміки бронзового століття. Знайдені артефакти належали до різних епох: кам'яні знаряддя епохи мезоліту та фрагменти кераміки бронзового століття.

Про це пише The Guardian.

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Кам'яне знаряддя епохи мезоліту, датується приблизно 9 тисяч років назад, і, можливо, використовувалося давніми мисливцями для обробки шкур тюленів. Інший артефакт - осколок урни з бронзового століття, що має вік близько 3750 років.

Знайдені артефакти свідчать про те, що острів Скокем був заселений вже в епоху мезоліту, а це вкрай цікаво для вчених, які досліджують історію людської цивілізації.

Нагадаємо, у Німеччині знайдено майстерно виготовлений бумеранг, якому 300 тисяч років.

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