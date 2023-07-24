На острове в Уэльсе обнаружили каменные орудия эпохи мезолита

На острове Скокем учёные в проливе между Уэльсом и обнаружили каменные орудия эпохи мезолита и фрагменты керамики бронзового века. Найденные артефакты принадлежали к разным эпохам: каменные орудия эпохи мезолита и фрагменты керамики бронзового века.

Об этом пишет The Guardian.

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Каменное орудие эпохи мезолита, датируется примерно 9 тысяч лет назад, и, возможно, использовалось давними охотниками для обработки шкур тюленей. Другой артефакт – осколок урны из бронзового века, имеющий возраст около 3750 лет.

Обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что остров Скокем был заселён уже в эпоху мезолита, а это крайне интересно для ученых, исследующих историю человеческой цивилизации.

Напомним, в Германии найден мастерски изготовленный бумеранг, которому 300 тысяч лет.

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