Пенсіонерка із Зеленограду на росії наслухалася кремлівської пропаганди та вирішила поїхати на фронт. Там 85-річна жінка планувала варити супи окупантам.

Втім, планам фанатки Соловйова завадила ожеледиця біля вокзалу. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення пенсіонерка уважно стежила за перебігом війни та дивилася російське телебачення. До виходу на пенсію росіянка працювала кухаркою, тому вирішила, що зможе бути корисною на фронті.

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Вона потайки від родини вирішила поїхати на Донбас, про що повідомила у записці. Родичам росіянка сказала, що йде в магазин, а сама подалася на вокзал.

Втім, бойову пенсіонерку зупинили ожеледиця біля вокзалу та недбалість комунальників. Жінка послизнулася, впала та розбила собі голову. Зараз росіянка перебуває під наглядом лікарів.

Раніше, пропагандисти RT осоромились, випустивши огидне різдвяне відео про європейську сім'ю, яка замерзає і голодує через російські санкції.

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