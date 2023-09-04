На Шрі-Ланці виявили гриби, які вміють розкладати поліетилен

На Шрі-Ланці дослідники виявили вид грибів, які здатні розкладати поліетилен. Відкриття зробили вчені з Університету Келанії та Університету Пераденії.

Поліетилен використовують для виготовлення пакетів, пляшок, харчової плівки та контейнерів. Про це повідомляє ArsTechnica.

Зазначається, що основні властивості цього виду грибів полягають у розкладанні твердої деревини. Грибам дали шматки деревини та поліетилену, щоб порівняти їхню здатність харчуватися пластиком.

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За 45 днів експерименту, деревина втратила від 1% до майже 36% ваги. Своєю чергою поліетилен втратив майже половину ваги, перетворившись на простіші молекули під дією ферментів грибів.

Поки гриби розкладали пластик, він майже втратив здатність відштовхувати воду та став крихким. Вчені перевірили, чи будуть гриби розкладати пластик без деревини.

Проте результати експерименту показали, що всі види грибів активно розкладають поліетилен навіть без наявності деревини.

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