Наступного тижня Землю накриє одна з найпотужніших магнітних бур за місяць: названо дати

Друга половина травня видасться не дуже спокійною. Адже вже 23 числа розпочнеться чотириденна магнітна буря, потужність якої становитиме 4-5 балів.

Як повідомляє Meteoagent, найгострішим днем цього метеоудару буде 24 травня. Цього дня потужність бурі буде найвищою за весь місяць.

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У період спалахів на Сонці, які впливають на атмосферу Землі, люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

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Від 18 по 22 травня магнітні бурі будуть слабкими – їхня потужність становитиме 2 бали.

Вже від 23 числа розпочнеться загострення, яке триватиме до 26 травня. Проте розслаблятися не треба, оскільки 28 травня очікується метеоудар в 4 бали. Інші дні будуть спокійними.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Важливо дотримуватися кількох простих порад для покращення стану здоров'я:

1. Обирайте свіжі сезонні фрукти та овочі, які допоможуть організму насититися вітамінами, корисними кислотами та мікроелементами.

2. Чиста вода. Не забувайте, що вашому організму треба достатньо простої води.

3. Замість кави обирайте трав'яний чай, зелений час або ж какао, яке найкраще пити перед сном.

4. Обирайте здорове та збалансоване харчування. Страви повинні містити достатньо білка, вуглеводів, жирів. Відмовтеся від смаженої, жирної їжі, а також фаст-фуду.

5. Скажіть "Ні!" алкогольним напоям, цигаркам та кальяну.

6. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть краще почуватися. Не забувайте провітрювати дім.

7. Контрастний душ допоможе мати міцний сон. Важливо достатньо відпочивати.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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