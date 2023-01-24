'На сцену вийде Уран': астрологиня передбачила драматичний час для України і дала прогноз щодо завершення війни

2023 рік Чорного Водяного Кролика буде для України драматичним, але не таким руйнівним, як 2022. Пік напруги можливий у квітні.

Про це заявила астрологиня Людмила Халанська. "Драма – це завжди розвиток подій, вона має кульмінацію та розв'язку. Тобто результат. Перший акт розпочався у 2022 році, закінчиться навесні. Його кульмінацію вже пройдено, попереду розв'язка. Найбільш драматичним (дія, напруга) буде квітень", – наголосила вона.

Астрологиня додала, що складним для України може виявитися також літній період, коли на сцену вийде Уран - "найнепередбачуваніший і найнекерованіший персонаж, від якого можна чекати будь-яких сюрпризів". Кульмінація всіх подій в Україні буде у 2024 році, наголосила Халанська.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.