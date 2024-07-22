На Запорізькому напрямку прикордонники потужно знищили гармату МТ-12 'Рапіра' окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати військову техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Запорізькому напрямку.

Там прикордонники ліквідували гармату МТ-12 "Рапіра". Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Прикордонники-аеророзвідники провели нічний рейд на Запорізькому напрямку та знищили 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили місце розташування гармати окупантів. На наступних кадрах видно знищення військової техніки російських загарбників.

Точний час та місце ліквідації не повідомляється з міркувань безпеки.

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