На Запорожском направлении пограничники мощно уничтожили пушку МТ-12 'Рапира' оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются в Запорожском направлении.

Там пограничники ликвидировали пушку МТ-12 "Рапира". Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Пограничники-аэроразведчики провели ночной рейд на Запорожском направлении и уничтожили 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили месторасположение пушки оккупантов. На следующих кадрах видно уничтожение военной техники русских захватчиков.

Точное время и место ликвидации не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее UAportal сообщал, как украинский воин "десятки" самостоятельно сдержал 10 российских боевиков.

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