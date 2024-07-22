На Запорожском направлении пограничники мощно уничтожили пушку МТ-12 "Рапира" оккупантов (видео)
Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются в Запорожском направлении.
Там пограничники ликвидировали пушку МТ-12 "Рапира". Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.
"Пограничники-аэроразведчики провели ночной рейд на Запорожском направлении и уничтожили 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили месторасположение пушки оккупантов. На следующих кадрах видно уничтожение военной техники русских захватчиков.
Точное время и место ликвидации не сообщаются из соображений безопасности.
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