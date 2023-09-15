На Землі триває потужна магнітна буря: оновлений графік

На Землі триває сильна магнітна буря. Від 15 по 18 вересня очікують метеоудари потужністю 5-7 балів.

Небезпечний період триватиме до 19 вересня, але вже 23 вересня відчується з новою силою. Про це свідчать дані порталу Meteoagent.

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У п'ятницю,15 вересня, потужність метеоудару становитиме 7 балів з 10. В період 16-18 вересня – 6 балів з 10. З 19 по 22 вересня очікуються магнітні бурі всього у 2 бали, тобто слабкі. 23 серпня – 4 бали з 10.

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Варто пам'ятати, що прогнози вчених можуть змінюватися в залежності від ситуації на Сонці та впливу сонячних спалахів на атмосферу Землі.

Як покращити самопочуття під час метеоударів

Реакція кожної людини має різну реакцію на збурення магнітного поля Землі. Дехто сильно страждає через коливання магнітного поля, а хтось – взагалі не відчуває впливу.

Пропонуємо скористатися універсальними порадами самодопомоги під час магнітних бур:

1. Правильний сон. Медики радять лягати спати до 00:00 та вставати без будильника. Не варто спати занадто багато – це тільки погіршить самопочуття.

2. Більше руху. Надавайте перевагу пішим прогулянка, плаванню, гімнастикою, йогою, стретчингом. Але не надто виснажуйте себе в спортзалах різними навантаженнями.

3. Стежте за правильним харчуванням та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків. Обирайте трав'яні чаї та пийте більше чистої води. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, менше – фастфуду, жирної та смаженої їжі.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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