На Земле идет мощная магнитная буря: обновленный график

На Земле продолжается мощная магнитная буря. С 15 по 18 сентября ожидают метеоудары мощностью 5-7 баллов.

Опасный период продлится до 19 сентября, но уже 23 сентября ощутит новую силу. Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.

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В пятницу, 15 сентября, мощность метеоудара составит 7 баллов из 10. В период 16-18 сентября – 6 баллов из 10. С 19 по 22 сентября ожидаются магнитные бури всего в 2 балла, то есть слабые. 23 августа – 4 балла из 10.

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Следует помнить, что прогнозы ученых могут изменяться в зависимости от ситуации на Солнце и влияния солнечных вспышек на атмосферу Земли.

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

Реакция каждого человека имеет разную реакцию на возмущение магнитного поля Земли. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния.

Предлагаем воспользоваться универсальными советами самопомощи во время магнитных бурь:

1. Правильный сон. Медики советуют ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника. Не стоит спать слишком много – это только усугубит самочувствие.

2. Больше движения. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, плаванию, гимнастике, йогой, стретчингу. Но не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.

3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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