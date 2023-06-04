На Землі триває триденна магнітна буря: як покращити самопочуття

У червні буде кілька хвиль магнітних бур різної потужності. Зараз же ж триває триденний метеоудар, якому вчені дали 3 бали з 10.

За даними Meteoagent, магнітна буря у три бали триватиме від 3 по 5 червня. У цей час люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою та загострення хронічних хвороб.

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Фахівці оцінюють цей триденний метеоудар як слабкий. Проте людям із хронічними хворобами, метеозалежним та похилого віку треба бути обережними, бо вони особливо відчувають вплив спалахів на Сонці на геомагнітне поле Землі.

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Календар магнітних бур на червень:

Слабкі магнітні бурі у 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балів: 18-20 червня.

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Як захиститися від впливу магнітних бур

Медики радять вести здоровий спосіб життя, добре висипатися та лягати спати в один і той самий час. Варто відмовитися від жирної та смаженої їжі, алкогольних напоїв та кави. Також не треба переїдати.

Займайтеся спортом в міру, не варто обирати виснажливі інтенсивні тренування. Надавайте перевагу пішим прогулянкам та часу, проведеному на свіжому повітрі. Своє житло регулярно провітрюйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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