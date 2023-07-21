Почнуться великі проблеми: вихідні принесуть погані новини трьом знакам зодіаку

Не всі можуть розраховувати на те, що вихідні 22-23 липня будуть для них приємними. Декому доведеться зіткнутися з проблемами, які можуть вибити їх із колії. За словами астрологів, у зоні ризику Терези, Скорпіони та Стрільці.

Терези

Терези зациклюються на негативних емоціях. Новини, які вони отримають у вихідні, сильно вдарять по їхній самооцінці. Уродженці знаку відчують, що не можуть упоратися з емоціями. Їм потрібно поговорити з кимось по душах, що допоможе зняти всю напругу та стрес. Інакше проблеми зі здоров'ям дадуться взнаки.

Скорпіон

Скорпіон почне панікувати. Негативні емоції, які захлиснуть його з подвоєною силою, спричинять депресивний стан. Уродженцям знаку загрожує ціла низка неприємностей – конфлікти на роботі, сварки з другою половинкою та фінансові втрати. Їм варто звернутися за допомогою до близьких.

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Стрілець

Стрілець не зможе знайти себе у тій реальності, яка його оточує. Енергія Плутона почне захльостувати його і ні на що не буде сили. Навіть якщо він не дозволить негативним думкам вийти на перший план, він не буде самим собою. Уродженцям знаку треба змиритися з тим, що на вчинки інших людей вони не можуть вплинути, і видихнути.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.