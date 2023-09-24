Накопичувальна пенсія: Коли в Україні змінять систему нарахування виплат пенсіонерам

Уряд планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2025 року. Ця ініціатива є частиною стратегії оновлення пенсійної системи країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Основною метою запуску накопичувальної пенсійної системи є забезпечення кожного українського пенсіонера солідарною пенсією не менше 30% від його середньої заробітної плати протягом життя.

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Разом із цією накопичувальною складовою, запуск якої планується у 2025 році, ця ціль має стати реальністю і забезпечити пенсіонерів не менше ніж 50% від середньої заробітної плати на протязі їхнього пенсійного періоду.

Прем’єр-міністр також наголосив, що з 1 березня 2024 року пенсії будуть індексовані, і цей процес буде супроводжуватися запровадженням бальної системи. Вона спрямована на зменшення нерівності між пенсіонерами, які вийшли на пенсію раніше, і тими, хто зробив це більш недавно.

За цією системою будуть вираховуватися щомісячні внески працевлаштованих громадян до Пенсійного фонду на основі співвідношення їхньої зарплати до середньої зарплати в країні. Кожному громадянину будуть нараховані бали в залежності від цього співвідношення: наприклад, якщо ваша зарплата дорівнює середній, ви отримаєте 10 балів, якщо вона вища, наприклад, 12 або більше, і менше, якщо вона нижча. Потім ці бали будуть щороку перераховуватися і використовуватися для визначення розміру пенсії відповідно до актуальної середньої зарплати в країні.

Таким чином, ця система балів захистить солідарну пенсійну систему від девальвації гривні та інфляції.

Прем’єр-міністр Шмигаль також зазначив, що у 2024 році бюджет Пенсійного фонду складе 896 мільярдів гривень, що на 125 мільярдів гривень перевищує показник 2023 року. Ці кошти будуть спрямовані на виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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