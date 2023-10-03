Нацгвардійці ефектно знищили окупантів на власних позиціях (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідацією ворога займаються бійці бригади Національної гвардії України "Рубіж".

Захисники України завдали влучного удару по позиціях ворога. Відео оприлюднили на сторінці Нацгвардії в X (Twitter).

"Окупанти риють собі могили. Поки загарбники готували фортифікаційну лінію, вони навіть не здогадувались, що на них чекає", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що аеророзвідники закопали окупантів разом з лопатами. На відео можна побачити, як нацгвардійці виявили російських загарбників, коли вони копали окопи.

На наступних кадрах видно влучний удар, а після цього потужний вибух та густий сірий дим.

"Відправляємо ворога під землю. Якщо їм і місце в Україні, то тільки в якості добрива!" – додали у Нацгвардії.

Нагадаємо, у Херсонській області було ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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