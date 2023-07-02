Нацгвардійці ефектно знищили позиції окупантів на Запоріжжі (відео)

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Більшість операцій проводиться з дотриманням режиму тиші, однак бійці розповідають про окремі успіхи.

Зокрема, одеські нацгвардійці завдали ударів по позиціях окупантів за допомогою дронів. Відео оприлюднили на сторінці Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

"Одеські нацгвардійці підрозділу "Ластівка" 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ роблять справедливість на російських оборонних позиціях", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як оператор скеровує дрон точно у позицію окупантів, коли з бліндажа виходив один із загарбників.

"Прийшов зі зброєю на чужу землю? Тримай гранату за комірець!" – додали нацгвардійці.

Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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