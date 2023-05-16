Названо знак зодіаку, який притягує до себе біль: його життя сповнене випробувань

Знаки зодіаку мають різні риси характеру – одні більш відкриті та товариські, інші замкнуті. Є й такі, яких зірки наділили величезним співчуттям та прагненням до справедливості.

Йдеться про Терези – ангельський знак з унікальним характером, який притягує до себе біль. Люди, народжені під цим знаком, справедливі, тактовні, миролюбні, романтичні, дипломатичні та винятково гостинні. Проте більшу частину свого життя вони змушені вирішувати чужі проблеми.

Особливою рисою Терезів є те, що вони завжди прагнуть внутрішньої гармонії. Уродженці знаку не діють всупереч своїм переконанням, завжди дослухаються до свого серця і довіряють інтуїції. Їм з дитинства властива велика емпатія – вони допомагають пораненим тваринам, дбають про однолітків. Іноді здається, що це завдає їм суцільних неприємностей, але вони не здаються.

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Зазвичай життя Терезів сповнене випробувань – на їхньому шляху часто зустрічаються не ті люди, які завдають біль. Але насправді це допомагає уродженцям знаку духовно зростати та загартовує характер. Більш того, допомагаючи іншим, вони отримують важливі уроки для себе.

Терезам завжди раді в будь-якій компанії, вони мають велике коло знайомих. Уродженці знаку здатні погасити навіть найсерйозніші конфлікти, адже вкрай чутливі до емоцій інших людей, а до чужих проблем ставиться як до своїх. Головним мінусом є те, що Терези витрачають багато сил на інших, забуваючи про себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.